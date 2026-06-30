Mondial 2026 : Walid Regragui réagit à la qualification des Lions de l’Atlas (PHOTO)

L’ancien sélectionneur national, Walid Regragui, a réagi à la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, face aux Pays-Bas.

Sur son compte Instagram, Regragui a partagé une story félicitant les Lions de l’Atlas pour leur qualification, affichant ainsi sa satisfaction et sa joie après cet exploit.

Le Maroc a validé son billet pour le prochain tour en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire et des prolongations. Le gardien Yassine Bounou s’est une nouvelle fois illustré lors de la séance de tirs au but.

Les Lions de l’Atlas affronteront le Canada en quarts de finale, samedi prochain au Texas, à partir de 18 heures.

H.M.