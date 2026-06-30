Des célébrités arabes félicitent le Maroc après sa qualification historique

De nombreuses célébrités arabes ont tenu à féliciter le Maroc après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, obtenue aux dépens des Pays-Bas au terme d’un match héroïque disputé au Mexique dans la nuit de lundi à mardi.

Après la rencontre, le journaliste syrien Mustafa Agha est apparu dans une vidéo publiée sur son compte Instagram afin de féliciter les Lions de l’Atlas pour leur victoire, saluant au passage leur prestation héroïque et leur mentalité de combattants.

De son côté, le présentateur émirati Anas Bukhash a également adressé ses félicitations à la sélection marocaine. Dans une vidéo partagée sur Instagram en compagnie de sa mère, il a évoqué la forte pression et les émotions vécues durant la rencontre, avant de renouveler ses félicitations au Maroc ainsi qu’à l’ensemble des peuples arabes.

La chanteuse émiratie Ahlam a, elle aussi, célébré la qualification marocaine en partageant sur sa story Instagram une image immortalisant la joie des Lions de l’Atlas. En légende, elle a écrit : « Je vous l’annonce, la Coupe sera marocaine, si Dieu le veut. »

L’acteur syrien Abed Fahd a également réagi à l’exploit marocain en repartageant des images du but égalisateur inscrit par Issa Diop ainsi que des scènes de célébration de la sélection marocaine. Il a accompagné sa publication du message : « Mille félicitations aux Lions de l’Atlas. »

Il convient de rappeler que la sélection marocaine a livré une prestation héroïque face aux Pays-Bas. Menés jusqu’aux derniers instants de la rencontre, les Lions de l’Atlas ont arraché l’égalisation à la 92e minute grâce à Issa Diop avant de décrocher leur qualification lors de la séance des tirs au but sur le score de 3 tirs à 2.

D.Y