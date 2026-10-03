Des crues soudaines surprennent les habitants d’Imilchil (VIDEO)

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De violents orages ont frappé Imilchil vendredi soir, provoquant des inondations et des crues soudaines. Ces intempéries ont suscité une vive inquiétude parmi les habitants de la région et les visiteurs du moussem Sidi Hmad Oulmaghni.

Des vidéos diffusées sur la Toile montrent en effet des touristes venus spécialement pour le moussem encerclés par les eaux.

Une source contactée par Le Site info confirme que des pluies abondantes et soudaines se sont abattues sur la région, entraînant des torrents qui ont perturbé la circulation.

Rappelons qu’une vague de chaleur et des averses orageuses avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages sont attendues, ce weekend, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des averses orageuses avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages sont prévues dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Azilal, Rehamna, Boulemane, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Khénifra, Chichaoua et Sefrou.

H.M.