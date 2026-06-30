Virgil van Dijk : « Nous avons affronté l’une des équipes les plus fortes au monde »

Le capitaine de la sélection néerlandaise, Virgil van Dijk, est apparu très affecté après l’élimination des Pays-Bas face aux Lions de l’Atlas, au terme d’un match intense conclu par une séance de tirs au but favorable au Maroc.

Dans des déclarations recueillies par la chaîne néerlandaise NOS après la rencontre, le défenseur néerlandais a reconnu la supériorité du Maroc tout en exprimant sa grande déception.

« Ce sont les pires moments que puisse vivre un footballeur. Il est difficile d’analyser ce qui s’est passé pour l’instant. Ce fut un match passionnant, mais nous sommes malheureusement éliminés du tournoi », a déclaré Virgil van Dijk.

Opposés à des Lions de l’Atlas combatifs et solides mentalement, les Pays-Bas ont longtemps cru pouvoir décrocher leur qualification avant de céder lors de la séance des tirs au but, après un score de 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Le capitaine néerlandais a également reconnu les qualités affichées par la sélection marocaine durant cette confrontation de très haut niveau.

« Nous avons donné tout ce que nous avions, mais nous avons affronté l’une des équipes les plus fortes au monde. Cependant, à la fin, notre adversaire a mérité sa qualification après une performance solide. Tout le succès pour eux, et je les vois parmi les principaux favoris pour remporter cette Coupe du Monde », a-t-il ajouté.

Malgré la douleur de cette élimination, Virgil van Dijk a ainsi rendu un vibrant hommage aux hommes du Maroc, qui poursuivent leur parcours mondial après une prestation pleine de caractère.

Portés par une immense ferveur populaire et une grande cohésion collective, les Lions de l’Atlas se tournent désormais vers leur prochain défi face au Canada avec l’ambition de poursuivre leur rêve mondial.

D.Y