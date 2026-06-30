Au terme d’un match intense conclu sur le score de 1-1, le Maroc a décroché sa qualification aux tirs au but (3-2), au bout d’un scénario irrespirable qui a tenu les supporters en haleine jusqu’au dernier tir.

Juste après le match, interrogé par beIN Sports, Ayyoub Bouaddi a livré une réaction pleine d’émotion après cette soirée mémorable pour le football marocain.

Très marqué par l’intensité de la rencontre, le milieu marocain n’a pas caché l’importance de cette affiche dans sa jeune carrière. « En termes d’émotion et de stress, c’est l’un des plus grands matchs de ma carrière », a confié Ayyoub Bouaddi après la rencontre.

Le joueur des Lions de l’Atlas a également estimé que la sélection marocaine méritait sa qualification au vu de la prestation fournie face aux Néerlandais.

« Sur le match, on mérite de gagner », a-t-il affirmé avec conviction.

Porté par l’euphorie de la victoire, Ayyoub Bouaddi a néanmoins appelé à garder les pieds sur terre malgré l’immense joie.

« Pour l’instant, on va célébrer un petit peu, on a envie de savourer », a expliqué le joueur marocain, avant de déjà se projeter vers la prochaine échéance.

« Ensuite, on se concentrera sur le prochain match contre le Canada. »

Après avoir éliminé les Pays-Bas dans un choc de très haut niveau, les Lions de l’Atlas poursuivent ainsi leur aventure dans cette Coupe du monde avec ambition et détermination. Désormais tournés vers leur prochain défi face au Canada, les Marocains espèrent continuer à faire vibrer tout un peuple.

D.Y

🚨 Ayyoub Bouaddi 🇲🇦 : « En termes d’émotion et de stress, C’EST L’UN DES PLUS GRANDS MATCHS DE MA CARRIÈRE. » 🔥 🎥 @beinsports_FR pic.twitter.com/0ANgW8RdT2 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 30, 2026