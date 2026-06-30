Noussair Mazraoui après la qualification : « Ce match est arrivé trop tôt dans cette Coupe du monde »

Après la qualification des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas, Noussair Mazraoui a livré une déclaration pleine d’émotion et de respect envers l’adversaire.

Après un combat intense conclu sur un score de 1-1, le Maroc a finalement validé son billet aux tirs au but (3-2) au terme d’une rencontre particulièrement disputée. Une affiche qui avait des allures de finale avant l’heure entre deux sélections annoncées parmi les prétendants sérieux dans cette Coupe du monde.

À l’issue de la rencontre, l’ailier gauche marocain a tenu à remercier Dieu avant d’évoquer la difficulté du choc face aux Néerlandais. « Alhamdoulilah, tout cela est grâce à Dieu. Mais ce match est arrivé trop tôt dans cette Coupe du monde. Ce n’est pas juste pour nos deux équipes », a déclaré le joueur marocain.

Par ces mots, Noussair Mazraoui a souligné le niveau élevé de cette confrontation, estimant que les deux sélections méritaient probablement de se retrouver à un stade plus avancé de la compétition. Durant toute la rencontre, le Maroc et les Pays-Bas se sont rendus coup pour coup dans un duel marqué par l’intensité, l’engagement physique et une forte tension émotionnelle.

Les Lions de l’Atlas ont une nouvelle fois démontré leur solidité mentale dans les moments décisifs. Malgré la pression et l’enjeu, les hommes de Mohamed Ouhabi ont gardé leur sang-froid lors de la séance de tirs au but pour arracher une qualification précieuse.

D.Y