Khabib Nurmagomedov porte le maillot du Maroc et enflamme les réseaux sociaux (PHOTOS)

La légende du MMA Khabib Nurmagomedov a une nouvelle fois témoigné de son attachement au Maroc. L’ancien champion incontesté de l’UFC a partagé une photo sur sa story Instagram dans laquelle il apparaît vêtu du maillot rouge et vert des Lions de l’Atlas, un geste qui a rapidement suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux.

La publication de l’icône russe des arts martiaux mixtes a été largement relayée par les internautes marocains, ravis de voir l’une des plus grandes figures de l’histoire du MMA afficher publiquement son soutien à la sélection nationale. En quelques heures, les réactions se sont multipliées, saluant ce clin d’œil adressé au football marocain.

Khabib Nurmagomedov ne cache d’ailleurs pas ses préférences sur la scène internationale. Il a récemment déclaré soutenir le Maroc, aux côtés de la Turquie et de l’Ouzbékistan, lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, témoignant de son admiration pour ces sélections.

Ce nouveau geste de soutien vient renforcer les liens d’affection que nourrit le champion envers le Maroc, dont les performances sur la scène internationale continuent de séduire des personnalités sportives de premier plan à travers le monde.

D.Y