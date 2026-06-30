Fouzi Lekjaa porté en héros par les joueurs à la fin du match (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont validé leur qualification dans la nuit de lundi à mardi au terme d’un duel haletant face aux Pays-Bas. Après un match intense conclu sur un score de parité (1-1) au terme du temps réglementaire et des prolongations, la sélection marocaine a finalement décroché son billet grâce à une séance de tirs au but, remportée sur le score de 3 tirs à 2.

À l’issue de cette qualification, l’ambiance était électrique au Monterry Stadium. Une vidéo diffusée par la Fédération Royale Marocaine de Football montre des scènes de joie intense entre les joueurs et le président de la fédération.

On y voit les Lions de l’Atlas sauter de joie, échanger des accolades chaleureuses et pousser des cris de victoire dans une atmosphère de communion totale. À plusieurs reprises, les joueurs scandent en chœur : « Président ! Président ! Président ! », témoignant de la relation de proximité et de complicité qui unit le groupe à son dirigeant.

Ces images traduisent non seulement la satisfaction d’une qualification durement acquise, mais également l’excellente cohésion qui règne au sein de la sélection nationale. Entre célébrations spontanées, sourires et moments de convivialité, les Lions de l’Atlas ont une nouvelle fois affiché leur unité et leur esprit de famille.

D.Y