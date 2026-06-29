Maroc-Pays-Bas: le onze de départ des Lions de l’Atlas

Mohamed Ouahbi a dévoilé son onze de départ pour le match du Maroc face aux Pays-Bas, prévu au stade de Monterrey en marge des 16e de finales de la Coupe du monde.

Comme attendu, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a choisi de faire confiance au même onze qui avait débuté les rencontres face au Brésil et à l’Écosse, misant ainsi sur la continuité pour ce rendez-vous à élimination directe.

Les Lions de l’Atlas tenteront de décrocher leur qualification pour les quarts de finale, où ils retrouveraient le Canada, tombeur de l’Afrique du Sud (1-0), en cas de victoire face aux Oranje.

Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Achraf Hakimi (C)

Issa Diop

Chadi Riad

Noussair Mazraoui

Neil El Aynaoui

Azzedine Ounahi

Ayyoub Bouaddi

Bilal El Khannouss

Brahim Diaz

Ismael Saibari

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à deux heures.

H.M.