Mondial 2026 : les supporters marocains en cortège vers le stade de Monterrey

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RossoVerde, le groupe de supporters marocains, a annoncé l’organisation d’un grand cortège des fans des Lions de l’Atlas, ce lundi, quelques heures avant le choc entre le Maroc et les Pays-Bas, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le rassemblement est prévu au Parque del Agua, à Monterrey, à partir de 16 heures (heure locale). À 17 heures, les supporters se dirigeront en cortège vers le stade dans une ambiance festive qui devrait réunir des milliers de Marocains venus soutenir les Lions.

RossoVerde a appelé l’ensemble des supporters marocains présents à Monterrey à participer massivement à cette mobilisation, tout en respectant les consignes d’organisation et les directives des autorités. L’objectif est de faire de ce cortège une nouvelle démonstration du soutien indéfectible des supporters marocains et de confirmer la réputation exemplaire qu’ils se sont forgée lors des grandes compétitions internationales.

H.M.