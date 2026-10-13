La Galerie H célèbre sa dixième exposition D.I.X 

Depuis 2015, la Galerie H by Holmarcom accueille des designers aux parcours et aux univers très variés. Pour la première fois, elle réunit dans une même exposition vingt-sept designers issus de ses différentes éditions, avec une carte blanche : chacun dévoile une œuvre ou un ensemble d’œuvres inédites. L’ensemble compose un panorama du design marocain contemporain dans toute sa diversité.

Carte blanche aux vingt-sept designers

Que deviennent les designers après leur passage à la Galerie H ? Comment leur travail a-t-il évolué ? C’est de ces questions qu’est née l’exposition D.I.X. Plutôt qu’une rétrospective, l’exposition rassemble des designers des premières éditions comme des plus récentes, pour offrir une vue d’ensemble du design marocain d’aujourd’hui.

Le sujet de l’exposition, ce sont les designers eux-mêmes. Leurs œuvres, très différentes les unes des autres, déploient une grande variété de matières et d’influences, unies par un même attachement aux savoir-faire et au patrimoine. D.I.X est ainsi à la fois un portrait collectif et une somme de portraits individuels.

Pour l’occasion, la Galerie H se présente sous un nouveau jour : la scénographie laisse le visiteur circuler librement d’une pièce à l’autre et composer sa propre lecture de l’exposition.

« D.I.X n’est pas seulement une célébration de dix années d’expositions. C’est avant tout la mise en lumière d’une scène créative qui n’a cessé de se développer, de se renouveler et d’affirmer son identité. En réunissant des designers de toutes les éditions, nous rendons hommage au chemin parcouru, tout en réaffirmant notre engagement à accompagner les talents qui écrivent l’avenir du design marocain. », déclare Kenza Bensalah, Administratrice du Groupe Holmarcom.

LES DESIGNERS DE L’EXPOSITION D.I.X

Salima Abdel-Wahab · Houria Afoufou · Ayoub Ariba · Marya Belkhou · Kanza Ben Cherif ·

Kenza Bennani · Nadia Berriss · Mohcyn Bousfiha & Mouad Mohsine · Samir Chaoui · Sophia Chraibi Giorgi · Khalid Darnaoud · Abdou Diouri · Younes Duret · Hicham El Madi · Taha El Qortbi · Mouna Fassi Fihri · Soukeina Hachem · Kamil Hajji · Yassine Hmichane · Hind Kharifi · Mehdi Khessouane · Wafa Kirane · Marie Lloret · Myriam Mourabit · Soufiane Tiglyene · Ulrich Zouanda

Une décennie aux côtés des designers

Tout a commencé en février 2015 avec l’édition Marhaba (bienvenue) : une demeure d’inspiration marocaine reconstituée par trois designers. Le ton était donné : celui de l’hospitalité. Depuis, chaque édition a invité un collectif de designers à explorer une thématique.

Environnement, patrimoine, identité, espoir, ouverture sur l’Afrique : ces sujets ont fait écho aux questions de leur temps, et les designers y ont répondu par des objets. Un meuble, un luminaire ou un tapis devient alors le reflet d’un regard sur la société : la manière dont le Maroc conjugue ses héritages et ses mutations, son ancrage et son ouverture. À la Galerie H, le design ne se contente pas d’embellir le quotidien ; il en raconte l’époque.

« Lorsque nous avons créé la Galerie H, nous avions une conviction : le Maroc possède des savoir-faire artisanaux exceptionnels et des designers capables de les réinventer avec audace et créativité.

Cette nouvelle exposition en est la plus belle preuve : elle donne à voir toute la richesse d’un design pluriel, fidèle à notre ADN culturel et ouvert sur le monde. », souligne Kenza Bensalah, Administratrice du Groupe Holmarcom.

Un mécénat fondé sur la collaboration

Portée par le Groupe Holmarcom dans le cadre de sa politique de mécénat, la Galerie H a pour mission d’offrir aux designers marocains un espace d’expression et de visibilité. Elle les accompagne de la conception de leurs pièces jusqu’à leur rencontre avec le public, en leur laissant l’entière liberté de leur écriture.

Cet accompagnement se prolonge tout au long de l’année au sein du concept-store. Entièrement repensé pour cette dixième édition, cet écrin dédié aux créateurs présente une sélection originale d’objets de décoration, d’accessoires, de bijoux et de mode, made in Morocco.

Engagée depuis sa création aux côtés d’une scène du design marocain en plein essor, la Galerie H entend y consolider son rôle et contribuer durablement à son développement.

Informations pratiques :

Exposition D.I.X – Dix éditions. Une scène. Des talents.

Galerie H : 181, boulevard d’Anfa, angle rue Halima Saâdia, Casablanca

Exposition ouverte au public à partir du 14 octobre 2026

du mardi au samedi, 10h–13h et 14h30–19h