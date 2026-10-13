Agadir: coup d’envoi de la 2ème édition de « La Caravane de la Fibre Optique by inwi »

L’opérateur global donne le coup d’envoi, à Agadir, de la deuxième édition de « La Caravane de la Fibre Optique by inwi ». Après le succès de la première édition, la caravane sillonnera à nouveau plusieurs villes du Royaume pour aller à la rencontre des professionnels de l’immobilier et de la construction.

A travers cette initiative, inwi poursuit ainsi son objectif d’accélérer l’intégration de la fibre optique dans les nouvelles constructions et de contribuer à démocratiser l’accès au Très Haut Débit partout au Maroc.

La caravane accordera cette année une place particulière à la formation et à la sensibilisation des professionnels du secteur. À chaque étape, des tables rondes et ateliers permettront d’aborder les enjeux techniques et réglementaires liés aux infrastructures télécom, les bonnes pratiques de déploiement de la fibre optique, afin de permettre aux futurs acquéreurs de bénéficier dès leur installation d’une connexion performante, évolutive et adaptée à leurs besoins.

Placée sous la thématique : « La dynamique du marché immobilier à Agadir et enjeux du nouveau cadre réglementaire sur la fibre optique », cette première étape a réuni l’ensemble des acteurs régionaux du BTP, de l’immobilier et de l’architecture autour des évolutions réglementaires et de leur impact sur les nouvelles constructions.

Cette rencontre a été aussi marquée par la signature d’un accord de partenariat entre inwi et MOUBINA IMMOBILIER, consacrant la volonté commune des deux acteurs de renforcer la place de la fibre optique dans les nouvelles constructions et de contribuer au développement d’un habitat toujours plus connecté. Une seconde convention a été également paraphée avec le Conseil Régional du Sud de l’Ordre des Architectes.

Après Agadir, « la Caravane de la Fibre Optique by inwi » poursuivra son parcours à Casablanca puis à Tanger, avec des rencontres destinées à rapprocher les expertises, partager les expériences et accompagner les professionnels dans l’évolution de leurs pratiques.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité de la première tournée nationale de « La Caravane de la Fibre Optique by inwi », qui avait permis de mobiliser les professionnels du secteur autour des enjeux liés à l’intégration de la fibre optique dans les constructions neuves, tout en favorisant le dialogue et la conclusion de plusieurs partenariats structurants avec les acteurs de l’écosystème.

A travers cette la deuxième édition de « La Caravane de la Fibre Optique by inwi », l’opérateur global réitère son engagement à démocratiser l’accès à l’Internet Très Haut Débit à l’échelle nationale, tout en affirmant son rôle de partenaire des professionnels de l’immobilier et de la construction pour accompagner l’émergence de villes et de bâtiments toujours plus connectés.

S.L.