FIFPRO: Achraf Hakimi nominé pour intégrer l’équipe type mondiale de l’année

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, figure dans la liste des 26 joueurs finalistes dévoilés lundi par la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) pour intégrer l’équipe type mondiale pour l’année 2026 (FIFPRO World 11).

Le capitaine des Lions de l’Atlas est retenu dans la catégorie des défenseurs, aux côtés notamment de son coéquipier portugais Nuno Mendes, du Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool), du Français William Saliba (Arsenal) et du Brésilien Gabriel (Arsenal).

Outre Hakimi et Nuno Mendes, le PSG est représenté dans cette liste finale par deux autres joueurs, à savoir le milieu de terrain portugais Vitinha et l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Les lauréats sont exclusivement choisis par les joueurs professionnels eux-mêmes, à travers un vote organisé à l’échelle internationale, indique la FIFPRO, syndicat international des joueurs professionnels.

Au total, 19.806 footballeurs professionnels issus de 73 pays ont participé au scrutin pour désigner leur équipe masculine de l’année, précise la Fédération, notant que les 26 finalistes sont les joueurs ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages de leurs pairs pour leurs performances réalisées entre le 4 août 2025 et le 19 juillet 2026.

La sélection finale comprendra le gardien de but, les trois défenseurs, les trois milieux de terrain et les trois attaquants ayant obtenu le plus de votes à leur poste, en plus d’un joueur de champ ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, toutes catégories confondues, selon la même source.

Les noms des onze lauréats seront dévoilés le 9 novembre.

Voici, par ailleurs, les 26 finalistes du FIFPRO World 11 masculin pour 2026 :

– Gardiens de but : Thibaut Courtois (Real Madrid/Bel), Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea/Arg), David Raya (Arsenal/Esp).

– Défenseurs : Pau Cubarsí (Barcelone/Esp), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid/Esp), Virgil van Dijk (Liverpool/P-B), Gabriel (Arsenal/Bré), Achraf Hakimi (PSG/Mar), Nuno Mendes (PSG/Por), William Saliba (Arsenal/Fra), Dayot Upamecano (Bayern Munich/Fra).

– Milieux de terrain : Jude Bellingham (Real Madrid/Ang), Bruno Fernandes (Manchester United/Por), Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City/Arg), Pedri (Barcelone/Esp), Declan Rice (Arsenal/Ang), Rodri (Manchester City/Barcelone/Esp), Vitinha (PSG/Por).

S.L.