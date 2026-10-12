Météo au Maroc: hausse des températures ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 12 octobre 2026 :

– Averses orageuses locales sur le Sud de l’Oriental.

– Ondées par endroits sur l’Atlas et le Sud-est.

– Nuages bas avec des formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines Nord et centre la matinée et la nuit.

– Quelques rafales de vent modérées sur les côtes centre.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°c sur l’atlas et le Rif, de 09/15°c sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, et de 15/21°c partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et au Nord de Mehdia ainsi que peu agitée à agitée au Sud.

S.L.