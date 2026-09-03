Les forces américaines prêtes à frapper à nouveau l’Iran « à tout moment »

Le président américain, Donald Trump, a déclaré mercredi que les forces américaines sont prêtes à frapper à nouveau l’Iran « à tout moment » après la reprise des hostilités dimanche entre les Etats-Unis et l’Iran, mettant fin à un mois d’accalmie.

« Hier soir, nous avons détruit bien plus que leur radar. L’attaque d’hier soir a été très violente, et nous sommes prêts à en lancer une autre à tout moment », a déclaré le président américain à la presse, faisant référence à des frappes américaines mardi soir ayant visé des sites iraniens de défense aérienne, des systèmes de radar et des installations maritimes.

Les forces américaines ont annoncé mardi soir avoir achevé leur salve de frappes contre des infrastructures militaires iraniennes.

« Les forces américaines ont frappé des cibles du Corps des Gardiens de la Révolution iranien », notamment des sites de défense aérienne, des systèmes de radar ou encore des installations maritimes, avait précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.

Les frappes américaines ont été menées en réponse notamment à des attaques iraniennes contre des navires marchands dans le détroit d’Ormuz.

Le président américain a déclaré le même jour que l’Iran subirait de nouvelles frappes « à un niveau bien plus élevé » s’il venait à riposter aux dernières frappes américaines. Il a également affirmé que toutes les mines navales posées dans le détroit d’Ormuz par le régime de Téhéran ont été entièrement « retirées ou détruites ».