Sport
A la Une
Botola: le Raja fait tomber l’AS FAR
L’AS FAR s’est inclinée face au Raja Casablanca par 2 buts à 1, en match de mise à jour de la 1ère journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé mercredi soir au stade Olympique à Rabat.
Ismail Khafi a ouvert le score pour les Verts avec un but précoce dès la 2è minute de jeu, avant que Youssef El Fahli n’égalise (27è). Adam Ennafati a creusé l’écart pour le Raja Casablanca (37è).
Au terme du Classico, les Militaires occupent la 8è place au classement avec 8 unités, tandis que le Raja Casablanca grimpe à la 6è place (9 pts).
S.L.
A regarder aussi
Le Ballon d’or 2026 vu du Maroc ! (CHEBKA)