Météo au Maroc: chutes de neige et pluies ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 03 novembre 2026:

– Pluies ou averses orageuses sur l’Atlas et ses régions voisines, le Rif, l’Oriental, le Gharb, le Souss, le Sud-est et le Nord-est des provinces sud.

– Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre et la rive méditerranéenne, avec pluies par moments.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Sud-est.

– Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/20°C sur le Sud-est, l’intérieur du Gharb, le Saiss, les plaines nord et centre et les provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse sensible.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée sur le Littoral atlantique, devenant peu agitée au Nord de Dakhla et localement belle à peu agitée au Nord d’Assilah.

S.L.