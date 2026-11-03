Transport routier: le gouvernement prolonge l’aide exceptionnelle pour 15 jours supplémentaires

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Le gouvernement a décidé de poursuivre l’octroi du soutien exceptionnel et direct destiné aux professionnels du transport routier des personnes et des marchandises, à travers le lancement d’une nouvelle tranche supplémentaire couvrant une période de 15 jours.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures d’accompagnement mises en place par l’Exécutif en faveur des professionnels du secteur du transport routier au Maroc, visant à atténuer les répercussions de la persistance de la hausse des cours des produits pétroliers sur les marchés internationaux et son impact sur le marché national, indique un communiqué de la Cheffe du gouvernement.

L’opération d’inscription pour bénéficier de cette nouvelle tranche de soutien débutera le 10 novembre, via la plateforme électronique dédiée à cet effet « https://mouakaba.transport.gov.ma », précise la même source.