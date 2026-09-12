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Tennis: Ben Shelton rejoint Alexander Zverev en finale de l’US Open
Par LeSiteinfo avec MAP
L’Américain Ben Shelton, 9e mondial, s’est qualifié vendredi pour la finale de l’US Open en dominant son compatriote Frances Tiafoe (12e) en quatre sets (4-6, 6-3, 6-3, 7-5).
À 23 ans, Shelton disputera dimanche sa première finale en Grand Chelem face à l’Allemand Alexander Zverev, 2e mondial, qui a éliminé plus tôt le Russe Karen Khachanov.
Le Floridien, qui avait créé la surprise en quarts de finale en éliminant le tenant du titre Carlos Alcaraz, n’a jamais battu Zverev en cinq confrontations. Il tentera de devenir le premier Américain à remporter l’US Open depuis Andy Roddick en 2003.
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