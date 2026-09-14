Surpopulation à la prison d’El Jadida: la direction apporte des précisions

Par LeSiteinfo avec MAP

En réaction à un article publié par un journal électronique au sujet de la «surpopulation à la prison locale d’El Jadida 1», signé par un ancien détenu de cet établissement, qui y purgeait une peine pour «incitation d’une mineure de moins de 18 ans sans recours à la violence, tentative d’attentat à la pudeur sans recours à la violence et harcèlement sexuel à l’encontre d’une mineure», la direction de la prison est sortie de son silence afin d’apporter des précisions sur la réalité de la situation.

La direction de l’établissement pénitentiaire a affirmé que la surpopulation que connaît la prison constitue une contrainte objective, due au nombre élevé de nouveaux détenus qui y sont transférés. Elle précise que l’administration s’emploie à gérer cette situation en fonction des capacités d’accueil disponibles, tout en veillant au respect du principe d’égalité entre les détenus dans la répartition des lits disponibles.

Il convient également de souligner que la photo accompagnant l’article en question ne reflète en rien la réalité de l’établissement, puisqu’elle ne correspond ni à ses installations ni à celles d’un quelconque autre établissement pénitentiaire du Royaume. Cela, selon la direction, confirme l’intention de l’auteur de l’article d’induire l’opinion publique en erreur et de porter atteinte à la réputation de l’établissement ainsi qu’à celle de son personnel.