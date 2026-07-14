Maroc : plus de 1.600 détenus obtiennent leur baccalauréat en 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé que 1.667 détenues et détenus, candidats libres, ont réussi les examens de baccalauréat au titre de l’année 2026, faisant état de « résultats sans précédent » par rapport à l’ensemble des sessions précédentes.

Conformément aux résultats publiés par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, les détenus des établissements pénitentiaires ont enregistré un taux global de réussite avoisinant 69% au titre des sessions ordinaire et de rattrapage de ces examens pour l’année 2026, indique la Délégation dans un communiqué.

En ce qui concerne les mentions obtenues, 600 détenues et détenus ont décroché une mention allant de « Assez bien » à « Bien » et « Très bien », soit 36% du total des admis. Ce chiffre représente une hausse de 86,33% par rapport au nombre de détenus ayant décroché les mêmes mentions lors de la session du baccalauréat 2025.

La DGAPR a salué les « résultats exceptionnels et sans précédent » obtenus par les détenues et les détenus des établissements pénitentiaires lors des épreuves du baccalauréat de cette année, les encourageant à redoubler d’efforts pour réaliser d’autres succès dans leur parcours scolaire et leur vie personnelle, souligne le communiqué.

Ces résultats confirment les efforts déployés par les cadres pédagogiques et administratifs ainsi que l’ensemble des intervenants, au premier rang desquels figure le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et soulignent l’importance de l’éducation dans le soutien à la réinsertion, conclut la DGAPR.