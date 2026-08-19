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Kénitra : un poids lourd chargé de tomates se renverse
Un grave accident de la circulation est survenu dans la nuit de mardi à mercredi, à Kénitra.
Selon les informations obtenues par Le Site info, un poids lourd chargé de tomates s’est renversé au milieu de la chaussée, ce qui a lourdement perturbé la circulation. L’excès de vitesse pourrait être à l’origine de l’accident, apprend-t-on. Heureusement, l’accident n’a pas fait de victimes.
Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame pour fluidifier le trafic routier. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.
H.M.