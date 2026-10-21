Décès d’un policier en service à Rabat : le beau geste de Abdellatif Hammouchi

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a décidé d’accorder une promotion exceptionnelle à titre posthume au policier Mehdi Amraoui, décédé à la suite d’un accident de la circulation survenu pendant l’exercice de ses fonctions.

Brigadier-chef affecté comme motard à la brigade mobile de la circulation relevant de la préfecture de police de Rabat, le défunt avait été grièvement blessé alors qu’il accomplissait une mission de service. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures.

La décision prévoit sa promotion au grade d’officier de paix. Les services centraux chargés des ressources humaines ont été mandatés pour inscrire cette promotion dans son dossier professionnel et prendre les dispositions administratives nécessaires afin d’en appliquer les effets juridiques et financiers.

Abdellatif Hammouchi a également donné ses instructions à la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale pour présenter les condoléances à la famille du défunt et lui apporter un soutien financier ainsi que toute l’assistance nécessaire.

À travers cette promotion et les mesures d’accompagnement destinées à ses proches, la DGSN rend hommage à l’engagement du policier et aux sacrifices consentis par les membres de la Sûreté nationale au service de la sécurité du pays et des citoyens.

H.M.