Royal Air Maroc vise plus de 25 milliards de DH de chiffre d’affaires en 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) prévoit de clôturer l’année 2026 avec un chiffre d’affaires (CA) dépassant 25 milliards de dirhams (MMDH) et un trafic de 9,3 millions de passagers, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2027.

Selon ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, le CA de la compagnie nationale a augmenté de 17% à plus de 11 MMDH au terme des quatre premiers mois de 2026 et le résultat net s’est établi à -71 millions de dirhams (MDH) en raison notamment de l’impact des crises géopolitiques.

La même source rappelle qu’en 2025, la RAM a consolidé sa trajectoire de rentabilité avec un CA de près de 21,53 MMDH (+8%) et un résultat d’exploitation de 1,62 MMDH (+168%) et ce, en dépit d’un contexte marqué par une pression concurrentielle accrue conjuguée à la montée en puissance des compagnies low-cost.

Ainsi, RAM a réalisé un résultat net de plus de 1,33 MMDH, en forte amélioration de 182% par rapport à 2024.

En termes d’investissement, RAM a réalisé en 2025 un programme s’élevant à près de 3,58 MMDH en forte progression comparativement à l’année précédente (291 millions de dirhams – MDH). L’endettement s’est établi à plus de 6,92 MMDH (hors avances en comptes courants d’associés) en hausse de près de 15% par rapport à 2024.

Le Groupe RAM a enregistré en 2025 un résultat net consolidé d’environ 2,1 MMDH (+154%), franchissant, ainsi, un nouveau cap historique qui confirme une trajectoire de croissance continue et solide.

Par ailleurs, la compagnie a poursuivi sa trajectoire de décarbonation, matérialisée par une économie de 15.596 tonnes de CO₂ en 2025 grâce au Fuel Efficiency Program et à l’introduction d’avions de nouvelle génération plus économes en carburant et ce, dans la perspective d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

À rappeler que l’Etat et Royal Air Maroc ont procédé, le 11 juillet 2023, à la conclusion d’un contrat-programme (2023-2037) traçant la feuille de route pour le développement de l’activité de la Compagnie. Ce plan prévoit l’expansion de la flotte de RAM pour passer de 50 à 200 avions d’ici 2037, l’ouverture de plus de 100 nouvelles destinations internationales et 46 lignes domestiques, ainsi que la diversification des sources de croissance et de revenus.

Ledit contrat-programme a pour objectifs d’atteindre un chiffre d’affaires de 94 MMDH et de transporter 31,6 millions de passagers, avec un taux de remplissage de 82%. Ce plan de développement permettra de repositionner la RAM en tant que leader du transport aérien africain, en mesure d’accompagner le Royaume dans sa stratégie de développement touristique et dans l’organisation des évènements sportifs internationaux.