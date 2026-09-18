Le Brésil s’appuie sur son partenariat avec OCP Nutricrops pour renforcer la résilience de son approvisionnement en engrais

Dans un contexte mondial marqué par la nécessité de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement et de garantir l’accès aux nutriments essentiels à l’agriculture, la disponibilité des engrais s’impose comme un enjeu majeur de la sécurité alimentaire.

À cet égard, les répercussions de la tension qui affectent le détroit d’Ormuz depuis le début de l’année, soulignent l’importance de disposer de chaînes d’approvisionnement plus robustes, diversifiées et capables de s’adapter durablement.

Ainsi, la sécurisation des approvisionnements, la diversification des sources et le renforcement des capacités logistiques sont des leviers essentiels pour préserver la stabilité des marchés des engrais et contribuer à la résilience des systèmes agricoles et alimentaires.

Acteur mondial majeur des engrais phosphatés et de la nutrition des plantes, OCP Nutricrops s’appuie sur une intégration industrielle à grande échelle, des capacités mondiales de production et de distribution, une présence au plus près des grands marchés agricoles, ainsi qu’une expertise agronomique et scientifique reconnue. Cette combinaison permet à OCP Nutricrops de contribuer à la résilience des chaînes d’approvisionnement en engrais et d’accompagner durablement les besoins des agriculteurs, à travers des solutions adaptées aux spécificités des sols, des cultures et des systèmes de production.

C’est dans cette perspective qu’à l’occasion de la visite officielle d’une importante délégation gouvernementale brésilienne au complexe industriel d’OCP à Jorf Lasfar, OCP Nutricrops et le ministère brésilien de l’Agriculture et de l’Élevage ont signé un Memorandum d’Entente (MoU) visant à sécuriser l’approvisionnement du marché brésilien à hauteur de 3,8 millions de tonnes d’engrais au titre de la période 2026-2027.

Cosigné par Son Excellence M. André de Paula, ministre de l’Agriculture et de l’Élevage du Brésil, et M. Faris Derrij, CEO d’OCP Nutricrops, le MoU établit également un cadre de coopération destiné à favoriser le partage d’expertise, stimuler l’innovation et identifier de nouvelles opportunités répondant aux spécificités de l’agriculture brésilienne.

La coopération s’articule autour de cinq axes complémentaires : • La sécurisation et la pérennisation de l’approvisionnement en engrais, afin de répondre aux besoins du secteur agricole brésilien et de renforcer la résilience de ses chaînes d’approvisionnement ; • Le développement du TSP comme vecteur de la customisation des solutions de nutrition des plantes, pour répondre aux besoins de chaque sol et de chaque culture. • La nutrition des plantes et la santé des sols, à travers des approches tenant compte des sols, des cultures et des systèmes de production brésiliens ; • L’innovation et l’agriculture durable, à travers le développement de solutions digitales, l’amélioration de l’efficience des pratiques agricoles et le développement de modèles agricoles plus durables et bas carbone. • La recherche, la formation et le partage d’expertise, en favorisant les échanges scientifiques et techniques, le transfert de connaissances et le développement des compétences ; • Cette nouvelle étape s’appuie sur plus de 15 ans de présence locale du Groupe OCP au Brésil.

La création d’OCP Brasil en 2010 a renforcé l’ancrage local du Groupe et sa proximité avec les marchés, les agriculteurs et les acteurs de l’écosystème agricole. Cette présence de terrain lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des réalités agronomiques locales et de mobiliser ses expertises scientifique, agronomique et industrielle au service des différents contextes de production.

La signature de ce MoU prolonge ainsi une coopération construite dans la durée, associant continuité de l’approvisionnemennt, expertise agronomique et innovation.