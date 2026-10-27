Tanger: deux suspects arrêtés après le braquage d’une agence de transfert d’argent

Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Tanger ont procédé, lundi soir, à l’arrestation de deux individus soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de vol sous la menace d’une arme blanche au sein d’une agence de transfert d’argent.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux suspects auraient commis ce vol le même jour, en utilisant une arme blanche pour menacer les personnes présentes dans l’agence.

Les investigations et les recherches menées par les services de police ont permis d’identifier les deux individus et de les interpeller. La fouille effectuée lors de leur arrestation a conduit à la saisie d’une somme d’argent soupçonnée de provenir de cette opération criminelle.

Les policiers ont également découvert en leur possession deux armes blanches, deux gants ainsi qu’un masque destiné à dissimuler leurs traits.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin d’établir l’ensemble des circonstances de cette affaire et de déterminer les faits criminels qui leur sont imputés.