Météo Maroc: les prévisions du mercredi 28 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 28 octobre 2026.

– Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas et l’extrême Sud-Est avec ondées éparses.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes atlantiques et méditerranéennes et sur la vallée de Moulouya.

– Rafales de vent modérées sur les provinces du Sud et le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 21/27°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 16/20°C sur le Sud-Est, Chiadma, les plaines de Tadla et Rehamna et la vallée de Moulouya et de 12/16°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines intérieures à l’ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Sud-Est et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à parfois forte entre Larache et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.