Fonction publique : le salaire net moyen atteint 10.732 DH en 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le salaire mensuel net moyen servi dans la fonction publique s’est situé à 10.732 dirhams en 2026, enregistrant une augmentation globale de 39,38% au titre de la période 2016-2026, ressort-il du rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2027.

« Sous l’effet conjugué de la promotion de grade et des augmentations salariales décidées par le gouvernement au profit des fonctionnaires dans le cadre du dialogue social, une nette amélioration du salaire mensuel net moyen servi dans la fonction publique a été constatée au cours des 10 dernières années (2016-2026). En effet, ce salaire est passé de 7.700 DH en 2016 à 10.732 DH en 2026, enregistrant ainsi une augmentation globale de 39,38% au titre de cette période, soit une augmentation annuelle moyenne de 3,38% », fait savoir ce rapport.

Par groupes d’échelles, le salaire mensuel net moyen est de 5.994 DH pour le personnel d’exécution classé à l’échelle 6 et assimilés, 7.343 DH pour le personnel de maitrise classé aux échelles 7 à 9 et de 12.725 DH pour les cadres et cadres supérieurs (échelles 10 et plus).

La répartition des fonctionnaires civils de l’État par tranches de salaires révèle que 9,88% de ces fonctionnaires perçoivent une rémunération mensuelle nette comprise entre 4.500 DH (salaire minimum) et 6.000 DH, 36,86% bénéficient d’un salaire mensuel net inférieur ou égal à 8.000 DH, 43,6% perçoivent des salaires mensuels nets entre 8.000 DH et 14.000 DH, et 5,09% des fonctionnaires ont des salaires nets dépassant 20.000 DH par mois.

Pour ce qui est du salaire minimum dans la fonction publique, il a connu au cours de ces dernières années des révisions importantes en passant de 3.000 DH en 2016 à 3.258 DH en 2020 pour atteindre 3.500 DH en 2023, 4.000 DH en 2024 et 4.500 DH en 2026 et ce, suite aux décisions successives prises par l’Exécutif dans le cadre des différentes sessions du dialogue social.

S.L.