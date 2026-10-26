Météo Maroc: les prévisions de ce mardi 27 octobre 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 27 octobre 2026:

– Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif et l’Atlas, avec ondées éparses.

– Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes.

– Rafales de vent parfois modérées sur les côtes centre et l’extrême sud, avec chasses poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 05/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/28°C sur les provinces sud et le Souss, de 16/21°C sur le Sud-est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna, le Saiss et les plateaux de Phosphates, et de 10/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur le sud de l’Oriental et baisse partout ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée au sud de Tarfaya.