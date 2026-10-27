Tennis : le Français Gaël Monfils met fin à sa carrière

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le tennisman français Gaël Monfils, ex-numéro 6 mondial, a confirmé lundi la fin de sa carrière « pour des raisons personnelles », après vingt-trois saisons sur le circuit ATP.

« Ma carrière a bien pris fin le 5 octobre. Ce n’est pas du tout la façon dont j’avais envie de vous l’annoncer à vous, au grand public », a indiqué Monfils sur la plateforme Twitch, affirmant qu’il s’agit « d’une décision personnelle qui a forcément un gros impact ».

Vainqueur de treize tournois, le joueur français de 40 ans a renoncé à la dernière minute de participer au tournoi de Lyon organisé du 19 au 25 octobre et au Masters 1000 de Paris (du 31 octobre au 8 novembre). Un hommage lui sera rendu le 3 novembre prochain pendant la session de soirée du Paris Masters à Nanterre.

Il était apparu sur la liste des joueurs retraités de l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis au début du mois en cours, selon les médias qui impute sa décision de mettre fin à sa carrière à sa rupture avec la joueuse ukrainienne Elina Svitolina.

Professionnel depuis 2004, Monfils a remporté treize tournois sur le circuit ATP, dont trois ATP 500 à Washington et à Rotterdam. Il a aussi disputé 22 finales dont trois en Masters 1000 à Paris-Bercy et à Monte-Carlo. Ses meilleurs résultats en Grand Chelem sont deux demi-finales, disputées à Roland-Garros en 2008 et à l’US Open en 2016. Il a atteint la 6e place mondiale en novembre 2016.

S.L.