La Confédération des pharmaciens appelle à apaiser les tensions dans le secteur

La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc appelle le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Younes Bjiijou, à ouvrir un dialogue sérieux et responsable afin de mettre fin aux tensions dans le secteur et de préserver la dignité des pharmaciens.

Dans un communiqué, l’organisation syndicale estime que la prochaine étape doit permettre de relancer le dialogue sectoriel et de redonner aux professionnels la place qui leur revient dans la gestion des dossiers liés à la pharmacie. Elle plaide pour une approche fondée sur l’écoute, le respect mutuel et la prise en compte des attentes de la profession.

Pour la Confédération, cette nouvelle phase constitue une occasion de corriger les dysfonctionnements accumulés et de rétablir la confiance entre les représentants des pharmaciens et le ministère de tutelle. Elle insiste notamment sur la nécessité de dépasser les échanges sans suites concrètes pour parvenir à des décisions répondant aux revendications légitimes des professionnels.

La Confédération réclame une approche participative

Revenant sur la période précédente, l’organisation syndicale fait état d’un climat marqué par de fortes tensions et un mécontentement important au sein de la profession. Elle appelle ainsi à revoir les méthodes de gestion des dossiers professionnels, en mettant fin aux décisions unilatérales, aux reports successifs et au manque de réactivité face aux demandes des pharmaciens.

La Confédération estime qu’un dialogue institutionnel efficace doit reposer sur une véritable démarche participative, permettant aux professionnels de contribuer aux décisions qui concernent leur secteur.

Elle considère également que les pharmaciens doivent être reconnus comme des partenaires essentiels dans la réussite de la réforme du système de santé, au regard de leur rôle dans le parcours de soins et l’accès aux médicaments.

Un appel à l’unité des pharmaciens

Par ailleurs, l’organisation syndicale invite l’ensemble des pharmaciens du Royaume à renforcer leur unité et leur solidarité professionnelles.

Elle souligne que la sensibilité de la période actuelle exige davantage de vigilance, de mobilisation et de responsabilité collective afin de garantir une représentation efficace des intérêts de la profession dans les différents chantiers de réforme.

À travers cet appel, la Confédération entend remettre le dialogue avec le ministère au centre des discussions et obtenir des réponses concrètes aux préoccupations des pharmaciens, dans l’objectif de préserver la stabilité du secteur et la dignité de ses professionnels.