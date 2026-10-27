Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 27 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 27 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,068 – 11,7006
1 DOLLAR U.S.A. 9,0255 – 10,4891
1 DOLLAR CANADIEN 6,4362 – 7,48
1 LIVRE STERLING 12,027 – 13,977
1 LIVRE GIBRALTAR 12,027 – 13,977
1 FRANC SUISSE 10,897 – 12,663
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4048 – 2,7948
1 DINAR KOWEITIEN 29,03 – 33,738
1 DIRHAM E.A.U. 2,4573 – 2,8557
1 RIYAL QATARI 2,4759 – 2,8775
1 DINAR BAHREINI 23,921 – 27,801
100 YENS JAPONAIS 5,7218 – 6,6496
1 RIYAL OMANI 23,443 – 27,245.
S.L