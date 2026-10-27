Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 27 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 octobre 2026 - 09:28
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 27 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,068 – 11,7006

1 DOLLAR U.S.A. 9,0255 – 10,4891

1 DOLLAR CANADIEN 6,4362 – 7,48

1 LIVRE STERLING 12,027 – 13,977

1 LIVRE GIBRALTAR 12,027 – 13,977

1 FRANC SUISSE 10,897 – 12,663

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4048 – 2,7948

1 DINAR KOWEITIEN 29,03 – 33,738

1 DIRHAM E.A.U. 2,4573 – 2,8557

1 RIYAL QATARI 2,4759 – 2,8775

1 DINAR BAHREINI 23,921 – 27,801

100 YENS JAPONAIS 5,7218 – 6,6496

1 RIYAL OMANI 23,443 – 27,245.

S.L

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