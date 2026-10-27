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Ballon d’Or : le palmarès complet de la 70e édition

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 octobre 2026 - 09:00
@AFP
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le palmarès complet des trophées décernés lors de la 70e édition du Ballon d’Or de football, lundi soir à Londres :

-Ballon d’Or hommes: Harry Kane

-Ballon d’Or femmes: Alexia Putellas

-Trophée Kopa hommes (meilleur jeune joueur): Lamine Yamal

-Trophée Kopa femmes (meilleure jeune joueuse): Vicky López

-Trophée Yashin hommes (meilleur gardien): Unai Simón

-Trophée Yashin femmes (meilleure gardienne): Cata Coll

-Trophée Cruyff hommes (meilleur entraîneur d’une équipe masculine): Luis de la Fuente

-Trophée Cruyff femmes (meilleur entraîneur d’une équipe féminine): Pere Romeu

-Meilleur club masculin: Paris Saint Germain

-Meilleur club féminin: FC Barcelone

-Trophée Gerd Müller hommes (meilleur buteur de l’année): Harry Kane

-Trophée Gerd Müller femmes (meilleure buteuse de l’année): Charlyn Corral

-Prix Socrates (meilleur engagement social hommes/femmes confondus): Bukayo Saka

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