Ballon d’Or : le palmarès complet de la 70e édition
Voici le palmarès complet des trophées décernés lors de la 70e édition du Ballon d’Or de football, lundi soir à Londres :
-Ballon d’Or hommes: Harry Kane
-Ballon d’Or femmes: Alexia Putellas
-Trophée Kopa hommes (meilleur jeune joueur): Lamine Yamal
-Trophée Kopa femmes (meilleure jeune joueuse): Vicky López
-Trophée Yashin hommes (meilleur gardien): Unai Simón
-Trophée Yashin femmes (meilleure gardienne): Cata Coll
-Trophée Cruyff hommes (meilleur entraîneur d’une équipe masculine): Luis de la Fuente
-Trophée Cruyff femmes (meilleur entraîneur d’une équipe féminine): Pere Romeu
-Meilleur club masculin: Paris Saint Germain
-Meilleur club féminin: FC Barcelone
-Trophée Gerd Müller hommes (meilleur buteur de l’année): Harry Kane
-Trophée Gerd Müller femmes (meilleure buteuse de l’année): Charlyn Corral
-Prix Socrates (meilleur engagement social hommes/femmes confondus): Bukayo Saka