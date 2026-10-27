Succès retentissant du 1er Open du CAFC

Une semaine magique, une ambiance de fête, de la bonne humeur, des sourires sur tous les visages, de la compétition de haute voltige, du suspense, une organisation irréprochable, des sponsors engagés… Il faut bien reconnaître que le comité de la section tennis du CAFC et ses membres ont tout mis en œuvre pour faire de cet événement une édition mémorable.

Force est de constater que la section tennis a retrouvé des couleurs depuis la création de la Ligue interne en 2023 par Mehdi Barouti. Depuis, fini les courts désertés : une dynamique remarquable a relancé la machine et une dizaine de jeunes joueurs ont su tirer leur épingle du jeu.

Cette première édition de l’Open du CAFC a été le théâtre de rencontres de haut niveau, notamment dans les catégories des +35 ans et des +45 ans hommes. Les joueurs venus d’autres clubs ont répondu présents et ont donné du fil à retordre aux champions du CAFC.

En effet, la finale des +35 ans a été remportée par Simo Alami (RUC)aux dépens de Ghali Sefraoui. Mais la finale des +45 ans, disputée dimanche en début de soirée, a été la plus suivie. Elle opposait la vedette du CAFC, Zoheir Kazmane au redoutable Ahmed Laaroussi (COC).

Malgré son statut de léger favori, Laaroussi a subi la foudre d’un Kazmane — alias le Kaz — en état de grâce, auteur d’un match appliqué devant son public. Victoire nette et sans bavure du Cafiste : 6-2, 6-3, concluant le tournoi en apothéose, au grand bonheur de ses supporters.

Il ne faut pas oublier la victoire finale de la jeune et talentueuse Cafiste Jelloul dans le tableau dames. Elle incarne la jeunesse et l’avenir du CAFC. Les performances des autres Cafistes sont également très encourageantes, notamment celles de Amine Sebti (demi‑finaliste des +45 ans), Taoufik Darraz (quart‑finaliste de la même catégorie) et Omar Zizi (quart‑finaliste des +35 ans).

Enfin, le point d’orgue de cette édition fut sans conteste la présence de Hicham Arazi le jour des finales. La légende du tennis national, ex‑22e joueur mondial et quadruple quart‑finaliste en Grand Chelem (dont deux à Roland‑Garros), a enchanté les spectateurs lors d’un match exhibition face à Simohamed Saber, enfant du club et ancien joueur professionnel ATP. Les deux protagonistes ont livré un set spectaculaire, où les revers gagnants à une main ont émerveillé le public.

La générosité du magicien des courts ne s’est pas arrêtée là : il a eu la gentillesse de taper des balles avec les joueurs du club et de signer des autographes aux enfants.

La fête fut totale. Les amateurs de la petite balle jaune se rappelleront longtemps de cette première édition, marquée par une organisation exemplaire assurée par Stéphane Bellissimo et Pierric Montant, une ambiance chaleureuse et une compétition attrayante.

Omar Chlyah