Tennis: Nadal de retour pour une exhibition à Las Vegas en février 2027

Rafael Nadal fera son retour sur un court de tennis pour la première fois depuis sa retraite annoncée en novembre 2024, à l’occasion d’une exhibition à Las Vegas en février prochain, ont annoncé les organisateurs lundi.

Le gaucher espagnol de 40 ans, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, participera au « MGM Slam » le 28 février 2027 à la T-Mobile Arena. Les autres joueurs et le format de l’événement seront dévoilés ultérieurement.

Nadal, détenteur du record de 14 titres en simple à Roland-Garros, avait disputé un match en 2024 à Las Vegas contre son compatriote Carlos Alcaraz. « Je me souviens à quel point c’était impressionnant de ressentir l’énergie d’une salle pleine dans une ville comme Las Vegas », a déclaré Nadal.

« Aujourd’hui, je reviens à une autre étape de ma vie, sans la pression du circuit mais avec la même passion pour ce sport. J’ai toujours adoré la compétition, et même si ma carrière professionnelle est terminée, ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. »

Plus tôt cette année, huit joueurs du circuit ATP ont participé à un événement à Las Vegas, où les joueurs s’affrontaient dans un format de jeu décisif à dix points. Le jeune Brésilien Joao Fonseca, 20 ans et 40e mondial, s’y était imposé.