Ballon d’Or 2026: élu meilleur jeune, Lamine Yamal rend hommage à Cubarsí

Lamine Yamal continue d’écrire l’histoire. La pépite du FC Barcelone a remporté le trophée Kopa 2026, qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, lors de la cérémonie du Ballon d’Or organisée lundi soir à Londres.

Âgé de 19 ans, l’international espagnol conserve ainsi cette distinction pour la troisième année consécutive, confirmant son statut parmi les plus grands talents de sa génération. Ses performances sous le maillot du Barça et avec la sélection espagnole ont contribué à asseoir sa place parmi les jeunes joueurs les plus en vue du football européen.

Yamal rend hommage à Pau Cubarsí

Au moment de recevoir son trophée, l’ailier barcelonais a exprimé sa fierté de remporter cette récompense une nouvelle fois. Il a notamment souligné l’honneur que représente cette distinction, tout en affirmant sa volonté de poursuivre sa progression.

Lamine Yamal a également tenu à saluer son coéquipier Pau Cubarsí, qu’il aurait aimé voir présent à la cérémonie. Le jeune attaquant estime que le défenseur du FC Barcelone méritait lui aussi de remporter le trophée, au regard de ses performances.

« J’aurais aimé que mon coéquipier Pau Cubarsí soit avec nous ce soir, car je pense que ce trophée aurait dû lui revenir. Il le mérite vraiment », a déclaré Yamal, mettant en avant la régularité et le niveau de jeu affichés par son partenaire depuis plusieurs mois.

Le Barça et la sélection espagnole remerciés

Dans son discours, le jeune joueur a également remercié le FC Barcelone, la sélection espagnole ainsi que toutes les personnes qui l’ont accompagné dans son parcours.

Malgré cette nouvelle distinction individuelle, Lamine Yamal a insisté sur sa volonté de continuer à travailler afin de décrocher davantage de titres collectifs et de récompenses personnelles.

Avec ce troisième trophée Kopa consécutif, le Barcelonais confirme les attentes placées en lui et poursuit son ascension parmi les figures majeures de la nouvelle génération du football mondial.