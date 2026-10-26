Foot: l’Espagnole Alexia Putellas désignée Ballon d’Or 2026

La star espagnole Alexia Putellas a remporté le Ballon d’Or pour la troisième fois de sa carrière après ses sacres en 2021 et 2022, lundi à Londres.

L’ancienne pépite du FC Barcelone, désormais chez les London City Lionesses, succède au palmarès à sa compatriote Aitana Bonmati, victorieuse à trois reprises entre 2023 et 2025 mais dont la saison a été gâchée par les blessures.

La joueuse de 32 ans, considérée comme « la Reine » du football espagnol, a gagné la saison dernière sa quatrième Ligue des champions avant de s’engager avec le club de Londres, propriété de la femme d’affaires américaine Michele Kang, qui détient également l’Olympique lyonnais.

Ce troisième Ballon d’Or, quatre ans après le deuxième, vient symboliser l’énorme résilience de Putellas, revenue d’une grave blessure au genou subie en juillet 2022, qui l’a privée de l’Euro avec la Roja.

Début octobre, l’emblématique N.11, qui avait passé de longs mois sans être appelée avec la Roja suite à cette blessure, est entrée un peu plus dans l’histoire en devenant la première joueuse espagnole à atteindre les 150 sélections.

Son influence fut également prépondérante en dehors des terrains, notamment après le titre mondial de 2023, où elle était à l’origine du mouvement de contestation « Se acabó » (c’est terminé) contre les violences sexistes dans le sport, après le baiser forcé imposé par l’ex-président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales à sa coéquipière Jenni Hermoso.