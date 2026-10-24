Tétouan: Marcel Khalifé à l’ouverture de la 27e édition du Festival international du luth

Le Festival international du luth de Tétouan revient du 29 au 31 octobre pour une 27e édition placée sous le signe du dialogue entre les cultures méditerranéennes.

Intitulée « La Méditerranée, les trois cultures », cette manifestation réunira plusieurs figures de la musique arabe, marocaine et européenne, avec une programmation mettant à l’honneur la richesse des instruments à cordes et leur capacité à rapprocher les peuples.

La soirée d’ouverture, prévue le jeudi 29 octobre au Théâtre espagnol de Tétouan, sera marquée par la participation de l’artiste libanais Marcel Khalifé. Accompagné de la musicienne italienne Aurora Manfredi, qui joue du luth européen (lute), il proposera un univers musical où le oud s’ouvre à des horizons orchestraux, autour de thèmes liés à l’humain et à la patrie. Cette rencontre entre deux instruments aux traditions distinctes promet également un dialogue artistique entre les différentes cultures du bassin méditerranéen.

Le programme se poursuivra le vendredi avec une rencontre musicale entre le célèbre joueur de oud Tarek Banzia et le pianiste espagnol Jesús Pardo, qui a longtemps accompagné le légendaire guitariste Paco de Lucía. Le musicien maroco-américain Boujemaa Rizki prendra également part à cette prestation, placée sous le signe du métissage musical.

Une deuxième rencontre réunira ensuite le groupe Souhail Grenadine, porté par le luthiste marocain Souhail Serghini et le guitariste flamenco Miguel Fernández. Leur prestation fera dialoguer la musique arabo-andalouse marocaine et les sonorités du flamenco grenadin, dans une exploration des liens historiques et artistiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Une clôture aux couleurs du oud marocain

La soirée de clôture sera notamment marquée par la participation du grand artiste palestinien Nizar Rohana, dont la maîtrise du oud constitue l’un des temps forts annoncés de cette édition.

Le public découvrira également l’Orchestre marocain du oud, présenté comme l’un des événements majeurs de cette édition. Placé sous la direction artistique de Fahd Benkiran et coordonné par le chercheur et artiste Mohamed Amine Debbi, cet ensemble réunira une cinquantaine de joueuses et de joueurs de oud venus des différentes régions du Royaume. Cette initiative entend mettre en valeur le patrimoine musical national et célébrer le premier anniversaire de la Fête de l’unité.

Fidèle à sa tradition, le festival rendra par ailleurs hommage à trois figures marocaines du oud : Souhail Serghini, Mohamed Charaki et Khalid Najed Jedidi. Ces distinctions soulignent la contribution de ces artistes à la préservation et au rayonnement de cet instrument emblématique de la musique marocaine.

La calligraphie marocaine également à l’honneur

Au-delà de la musique, cette 27e édition accordera une place aux arts visuels à travers l’exposition de calligraphie marocaine « L’architecture de l’âme », signée par les artistes Abdel Salam El Fallous et Ahmed El Aboudi. Le public pourra découvrir cette exposition au Centre d’art moderne de Tétouan.

À travers cette programmation mêlant concerts, rencontres artistiques et exposition, le Festival international du luth de Tétouan confirme sa vocation de rendez-vous culturel consacré au dialogue entre les traditions musicales et artistiques. En faisant du oud le fil conducteur de cette édition, la manifestation entend célébrer la diversité du patrimoine méditerranéen et promouvoir les valeurs de tolérance, de coexistence et de rapprochement entre les cultures.