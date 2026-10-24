Fouad Meskout réélu vice-président de l’Union mondiale de lutte

Le président de la Fédération Royale marocaine des luttes associées (FRMLA), Fouad Meskout, a été réélu vice-président de l’Union mondiale de lutte (UWW) pour un mandat de six ans, lors du congrès électif tenu vendredi à Astana.

Reconduit pour la période 2026-2032, M. Meskout dirige également la Confédération africaine de lutte (CAL) ainsi que l’Union arabe de lutte. Il est, par ailleurs, membre du bureau exécutif du Comité national olympique marocain (CNOM) et de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA).

Cette réélection vient conforter la présence marocaine et africaine au sein des instances dirigeantes de la lutte mondiale et des organisations sportives internationales.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Meskout s’est dit honoré de cette confiance qui permettra, selon lui, de « continuer de défendre l’excellence marocaine » et de « contribuer au développement de la discipline à l’échelle africaine ».

Le responsable sportif a également salué la mobilisation de la diplomatie marocaine, à travers sa représentation à Astana, qui a soutenu sa candidature au sein de l’UWW, une organisation comptant plus de 180 pays membres.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale entre Rabat et Astana, les autorités kazakhes avaient sollicité le soutien du Maroc pour leur propre candidat, qui a été élu membre du bureau de l’Union mondiale de lutte.

Lors du précédent congrès, M. Meskout s’était déjà distingué en recueillant 81 voix, se classant ainsi au premier rang de cette élection.