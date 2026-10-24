Oignons : les prix pourraient doubler dans les prochaines semaines

Les prix des oignons ont enregistré une hausse importante ce samedi dans la plupart des marchés du Maroc, atteignant 10 dirhams le kilogramme. Cette hausse a suscité la colère de plusieurs consommateurs, qui appellent les autorités à renforcer le contrôle des prix dans les marchés de gros.

À ce sujet, Mohamed Alaoui, trésorier de l’Association marocaine des employés et professionnels des marchés de gros, prévient que les prix pourraient doubler au cours des prochaines semaines, en raison des exportations vers les marchés africains.

Dans une précédente déclaration à Le Site info, il avait indiqué que le kilo d’oignons se vendait à 6 dirhams dans les marchés de gros, contre 10 dirhams au détail. Une situation qui fait craindre aux professionnels de nouvelles hausses dans les semaines à venir.

Selon lui, les exportations vers les pays africains dès le début de la saison ont contribué à cette flambée. Il estime même que les oignons pourraient disparaître des étals dans les prochains mois.

Mohamed Alaoui appelle les responsables du secteur à intervenir rapidement pour éviter une aggravation de la situation et des perturbations sur les marchés.

H.M.