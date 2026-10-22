Maroc: plus de 154.000 affaires de divorce enregistrées en 2025, en hausse de 4,38 %

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Le nombre d’affaires de divorce enregistrées par les juridictions de la famille au Maroc a poursuivi sa progression en 2025. Selon le rapport annuel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), 154.377 dossiers ont été recensés l’année dernière, contre 147.895 en 2024, soit une hausse de 4,38 %.

Cette évolution marque un retour à la hausse après le recul observé en 2024. En 2023, les juridictions marocaines avaient enregistré 151.168 affaires relevant de cette catégorie, selon les données du rapport.

Dans le détail, les procédures de dissolution du mariage représentent la majeure partie des dossiers, avec 112.911 affaires, soit 73,1 % du total. Les affaires de divorce au sens strict se sont établies à 41.466 dossiers, correspondant à 26,9 % des cas recensés.

Le divorce par consentement mutuel largement dominant

Les données du CSPJ révèlent une prédominance marquée du divorce par consentement mutuel. En 2025, cette procédure a représenté 40.211 affaires sur les 41.466 dossiers de divorce enregistrés, soit 96,97 % du total.

Le nombre d’affaires de divorce a ainsi augmenté par rapport à 2024, année durant laquelle 40.214 dossiers avaient été recensés.

Parallèlement, les demandes de dissolution du mariage ont atteint 112.911 dossiers, contre 107.681 un an auparavant. Parmi elles, 110.454 étaient fondées sur la discorde entre les époux, connue sous l’appellation de « Chiqaq », soit 97,82 % de cette catégorie.

Les autres motifs restent marginaux. Le rapport fait état de 531 affaires liées à l’absence du conjoint, de 456 liées au préjudice et de 20 concernant le défaut d’entretien. Trente-deux dossiers portaient sur un vice ou un défaut, tandis que onze concernaient l’abstinence conjugale et l’abandon du foyer. Une seule procédure était liée au non-respect, par le mari, d’une clause du contrat de mariage.

Plus de 159.000 affaires jugées en 2025

Au-delà de l’augmentation des dossiers enregistrés, l’activité des juridictions de la famille s’est également intensifiée. Le nombre d’affaires jugées dans les deux catégories a atteint 159.815 en 2025, contre 150.263 en 2024, soit une progression de 6,36 %.

Le nombre de dossiers en cours s’est, quant à lui, établi à 182.224, contre 178.290 un an auparavant.

Le taux d’affaires jugées par rapport aux nouvelles affaires enregistrées a atteint 103,52 % en 2025, contre 101,60 % en 2024. Rapporté au nombre total de dossiers en cours, le taux de jugement s’est établi à 87,70 %, contre 84,28 % l’année précédente.

Ces chiffres traduisent une hausse du volume des affaires traitées par les juridictions de la famille, dans un contexte marqué par la progression des procédures de dissolution du mariage et de divorce au Maroc.