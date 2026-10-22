La Bourse de Casablanca finit sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,74% à 17.134,15 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,9% à 1.244,21 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,6% à 1.263,06 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a, quant à lui, progressé de 1,12% à 1.629,3 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Assurances » (+3,1%), « Pétrole et gaz » (+2,4%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+2,1%) ont signé les meilleures performances.

À l’inverse, les secteurs « Sylviculture et papier » (-2,71%), « Mines » (-0,85%) et « Distributeurs » (-0,35%) ont enregistré les plus fortes baisses.

Le volume global des échanges s’est établi à plus de 196,87 millions de dirhams (MDH). Les transactions les plus importantes ont porté sur Attijariwafa Bank, avec un volume de 31,68 MDH, Bank of Africa (30,58 MDH) et Managem (18,77 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 1.006,73 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes progressions ont été enregistrées par Maghreb Oxygène (+9,77% à 382 DH), Sanlam Maroc (+7,42% à 3.099 DH), Lesieur Cristal (+5,45% à 290 DH), Bank of Africa (+5,06% à 184,8 DH) et Jet Contractors (+4,76% à 1.498 DH).

À l’opposé, Colorado (-4,49% à 73,55 DH), Med Paper (-2,71% à 21,5 DH), M2M Group (-2,5% à 390 DH), Mutandis (-2,18% à 215,2 DH) et la Compagnie Minière de Touissit (-1,95% à 4.020 DH) ont accusé les plus fortes baisses.