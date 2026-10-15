Météo Maroc: les prévisions de ce vendredi 16 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 16 octobre 2026.

– Averses orageuses sur le Rif, l’Atlas et ses versants Est voisines et l’Oriental.

– Ondées et orages sur le Sud-Est et l’extrême sud.

– Nuages bas matinaux assez abondants sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne, avec bruine ou formations brumeuses par endroits.

– Rafales de vent modérées sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants Est de l’Atlas, de 22/25°C sur l’intérieur du Gharb et du Souss, le Tangérois et le Sud, et de 15/22°C ailleurs.

– Température en hausse sur l’Oriental et le Sud-est, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le long du littoral atlantique.