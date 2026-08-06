Le RNI désigne Nabila Rmili à la tête de la liste régionale de Casablanca-Settat

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a finalisé la procédure de désignation de ses candidats aux prochaines élections législatives en choisissant Nabila Rmili comme tête de liste régionale dans la région de Casablanca-Settat.

Cette décision reflète la confiance dont elle bénéficie au sein du parti et constitue une reconnaissance de son parcours politique et de son expérience en matière de gestion publique.

Cette désignation s’inscrit dans la dynamique organisationnelle engagée par le RNI à travers les différentes régions du Royaume en préparation des prochaines échéances électorales. Le parti poursuit ainsi sa stratégie consistant à présenter des profils compétents, capables de représenter les citoyens et de défendre leurs attentes, dans le cadre d’une vision axée sur le renouvellement des élites et le renforcement de la présence des femmes aux postes de responsabilité.

Nabila Rmili figure parmi les principales personnalités politiques de la région de Casablanca-Settat. À la tête du Conseil communal de Casablanca, elle a acquis une solide expérience dans la gestion des affaires locales, en accompagnant plusieurs projets structurants visant à moderniser la capitale économique et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens.