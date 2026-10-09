Fès : un camion percute plusieurs véhicules

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi dans le quartier Sidi Brahim, à Fès. Un camion de collecte des déchets a percuté neuf voitures et un triporteur. Selon une source de Le Site info, l’accident, survenu au moment de la prière du vendredi, a fait plusieurs blessés à des degrés divers et causé d’importants dégâts matériels.

Des informations évoquent une possible défaillance du système de freinage du camion, ce qui aurait entraîné une perte de contrôle du véhicule.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué les victimes à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.