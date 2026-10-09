Météo Maroc: averses orageuses ce samedi 10 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 10 octobre 2026 :

– Averses orageuses, par endroits, sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, le Sud-est, le Souss, l’Oriental, les plaines Atlantiques centres et l’extrême Sud des Provinces Sahariennes.

– Ondées et orages sur le Nord-ouest des Provinces Sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/12°C sur l’Oriental et le Nord des Provinces Sahariennes et de 15/21 partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud-est, le Sud des Provinces Sahariennes, la vallée de Moulouya et l’Oriental et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée sur la Méditerranée et sur le détroit, belle à peu agitée au Nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud de Larache.

S.L.