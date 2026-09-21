Mokhtar Laghzioui élu président du Conseil national de la presse

Le journaliste Mokhtar Laghzioui a été élu, ce lundi, président du Conseil national de la presse (CNP). Il a obtenu 11 voix contre trois pour son concurrent Abdellah Bakkali, lors d’une assemblée générale consacrée à la mise en place des instances du Conseil.

Cette élection intervient après la désignation des représentants des journalistes professionnels et des éditeurs de journaux. Mokhtar Laghzioui siège au Conseil au titre des sept représentants des éditeurs.

Cette catégorie compte également Bahia El Amrani, Souad Mekkaoui, Mehdi Allabouch, Aziz Daki, Driss Chahtane et Khalid Hariry.

Les membres du Conseil ont par ailleurs élu Hanan Rahab à la vice-présidence. Elle a recueilli 11 voix et exercera ses fonctions aux côtés de Mokhtar Laghzioui durant le nouveau mandat.

H.M.