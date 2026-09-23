Rabat: Abdelilah Benkirane vote aux élections législatives (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a voté mercredi à Rabat dans le cadre des élections législatives générales. Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Benkirane a affirmé accomplir son devoir national, précisant attendre désormais les résultats de ce scrutin.

Le PJD a présenté 92 listes avec un total de 305 candidats et candidates au niveau des circonscriptions électorales locales, et 12 listes avec 90 candidates au niveau des circonscriptions électorales régionales.