Abdelilah Benkirane retrouve sa fille par hasard au bureau de vote

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Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), a affirmé qu’il ignorait que sa fille viendrait voter dans le même bureau que lui, à Rabat, et au même moment.

S’adressant aux médias après avoir accompli son devoir électoral, ce mercredi, dans le cadre des élections législatives, Benkirane a expliqué avoir été surpris de trouver sa fille parmi les personnes rassemblées devant l’entrée. Celle-ci lui aurait alors indiqué qu’elle était venue exercer son droit de vote.

L’arrivée du secrétaire général du PJD au bureau de vote a par ailleurs été marquée par des tensions et des échanges entre certains de ses accompagnateurs et les autorités. Benkirane a estimé que cet incident constituait une entrave à l’exercice de son devoir électoral.

Rappelons que le taux de participation aux élections législatives générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants a atteint 28,05% à 17 heures au niveau national, indique le ministère de l’Intérieur.

L’opération de vote a pris fin à 19 heures dans l’ensemble des bureaux de vote mis en place au niveau national.

H.M.