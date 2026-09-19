Zoom. Fouzi Lekjaa : « L’enjeu de l’éducation n’est pas seulement budgétaire » (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a alerté sur le nombre de jeunes qui quittent chaque année les bancs de l’école.

S’exprimant la semaine dernière devant les représentants du patronat au siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Lekjaa a indiqué que près de 300.000 jeunes sortent annuellement du système scolaire, selon les données présentées.

L’éducation constitue un défi majeur pour le Maroc. Près de 300.000 jeunes quittent chaque année le système scolaire selon les chiffres cités.

Fouzi Lekjaa s’est également interrogé sur les résultats obtenus malgré l’importance des budgets mobilisés en faveur du secteur. Les moyens consacrés à l’éducation ont pourtant fortement progressé.

Pour le responsable du PAM, l’enjeu n’est donc pas uniquement budgétaire. Il faut améliorer l’efficacité du système et réduire durablement le décrochage scolaire.

H.M.